Zelensky nel Donetsk vicino al fronte, 'russi preparano offensiva di primavera'

ROMA, 06 MAR - "Oggi ci siano recati nella regione del Donetsk, la nostra terra e dei nostri guerrieri. Voglio ringraziare tutti quelli che stanno difendendo il nostro Stato! Druzhkivka, Kramatorsk, Slovyansk e le nostre altre città". Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky su X. "I russi non stanno abbandonando la guerra e qui, nella regione del Donetsk, stanno preparando un'offensiva per la primavera - ha aggiunto -. È importante che le nostre posizioni siano forti. È importante che le nostre brigate siano adeguatamente rifornite. I nostri soldati stanno mantenendo la posizione con dignità. Ed è così che anche il nostro Paese, la nostra diplomazia e il nostro popolo resisteranno". Tutti i nostri partner, negli Stati Uniti, in Europa e altrove, dovrebbero comprendere chiaramente che l'amicizia tra Putin, il regime iraniano, la Corea del Nord, Lukashenko e altri serve a un solo scopo: consentire loro di fare ciò che hanno fatto al nostro Donbass, ovunque vogliano. Il male deve essere fermato. Gli ucraini qui nel Donbass stanno facendo esattamente questo. Grazie a tutti coloro che stanno con l'Ucraina! Grazie a tutti coloro che combattono contro la Russia e difendono la vita. Gloria ai nostri guerrieri! Gloria all'Ucraina".