Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Zelensky, nei raid russi danneggiata anche l'ambasciata del Qatar

AA

ROMA, 09 GEN - "Questa notte un drone russo ha danneggiato anche l'edificio dell'Ambasciata del Qatar. Uno Stato che fa così tanto per mediare con la Russia, per liberare i prigionieri di guerra e i civili detenuti nelle prigioni russe". Lo denuncia su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aggiungendo che i raid russi notturni sono stati effettuati "con 242 droni, un missile balistico a medio raggio Orekhnik, oltre a 22 missili da crociera" contro "infrastrutture civili e impianti energetici", causando quattro morti e decine di feriti in varie parti dell'Ucraina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario