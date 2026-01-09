Zelensky, nei raid russi danneggiata anche l'ambasciata del Qatar

ROMA, 09 GEN - "Questa notte un drone russo ha danneggiato anche l'edificio dell'Ambasciata del Qatar. Uno Stato che fa così tanto per mediare con la Russia, per liberare i prigionieri di guerra e i civili detenuti nelle prigioni russe". Lo denuncia su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aggiungendo che i raid russi notturni sono stati effettuati "con 242 droni, un missile balistico a medio raggio Orekhnik, oltre a 22 missili da crociera" contro "infrastrutture civili e impianti energetici", causando quattro morti e decine di feriti in varie parti dell'Ucraina.