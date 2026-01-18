Zelensky, 'Mosca vuole danneggiare le nostre centrali nucleari'

ROMA, 18 GEN - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia sta cercando di danneggiare le centrali nucleari ucraine. La parte ucraina ha informazioni su quali impianti Mosca starebbe spiando. Lo riferisce Rbc-Ucraina citando il discorso serale del capo dello Stato. "Se i russi volessero davvero e seriamente porre fine alla guerra, si concentrerebbero sulla diplomazia, non sugli attacchi missilistici, non sui blackout e sui tentativi di danneggiare persino i nostri impianti nucleari. Abbiamo dati sulle strutture su cui la Russia ha condotto ricognizioni, in vista degli attacchi. Tutto indica chiaramente che la diplomazia non è assolutamente una priorità per la Russia", ha sottolineato il presidente.