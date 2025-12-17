Zelensky, Mosca sta preparando un altro anno di guerra

ROMA, 17 DIC - "Oggi abbiamo ricevuto da Mosca ulteriori segnali che si stanno preparando per un altro anno di guerra. E questi segnali non solo solo per noi. E' importante che i partner li vedano. Ed è importante che non solo li vedano ma che reagiscano, in particolare gli Stati Uniti, che spesso dicono che la Russia sembra voler porre fine alla guerra. Ma dalla Russia si sente una retorica completamente diversa, altri segnali, come ordini ufficiali del loro esercito". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram.