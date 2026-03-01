Zelensky, 'Mosca sta preparando nuovi raid alle nostre infrastrutture'

ROMA, 01 MAR - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l'intelligence ucraina è in possesso di informazioni sui preparativi della Russia per nuovi attacchi alle infrastrutture ucraine. Lo scrive Rbc-Ucraina, citando il discorso serale del capo dello Stato. "I russi volevano usare questo inverno per distruggere l'Ucraina e gli ucraini. Ma l'Ucraina non si è piegata. Abbiamo preservato il nostro sistema energetico. L'Ucraina ha respinto un gran numero di attacchi massicci quest'inverno, con decine di missili e centinaia di missili Shahid in un unico attacco", ha affermato.