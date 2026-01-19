Zelensky, 'Mosca si prepara ad un attacco massiccio, stiamo attenti'

ROMA, 19 GEN - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che la Russia è pronta a un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Lo scrive l'Ukrainska Pravda. "In questi giorni dobbiamo continuare a essere molto attenti: la Russia si è preparata per un attacco, un attacco massiccio, e sta aspettando il momento giusto per sferrarlo. Vi preghiamo di prestare attenzione a tutte le allerte aeree, ogni regione deve essere pronta a rispondere il più rapidamente possibile e a supportare la popolazione", ha aggiunto.