Zelensky, 'Mosca pianifica nuovi attacchi terroristici in Ucraina'

ROMA, 22 FEB - L'intelligence ucraina ha informazioni secondo cui la Russia intende continuare a compiere attacchi terroristici in Ucraina, rendendo necessarie ulteriori misure per proteggere i civili. Lo ha annunciato, scrive Ukrinform, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale. "Oggi sono pervenute diverse relazioni del ministero degli Interni, il ministro Ihor Klymenko e altri funzionari delle forze dell'ordine, sulle indagini sull'attacco terroristico di Leopoli. È difficile classificarlo diversamente: si è trattato effettivamente di un attacco terroristico, cinico e brutale", ha affermato Zelensky, precisando che "ci sono state due esplosioni, la seconda è avvenuta dopo l'arrivo dei soccorsi sul posto. Venticinque persone sono rimaste ferite. Tragicamente, una persona, un agente di polizia di 23 anni, è morta", ha dichiarato il leader ucraino. Zelensky ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e ai cari della vittima e ha aggiunto che tutti i feriti stanno attualmente ricevendo assistenza medica. "Alcuni sono in gravi condizioni e i medici stanno facendo tutto il possibile per salvare vite umane", ha osservato.