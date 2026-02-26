Zelensky, Mosca ha lanciato 420 droni e 39 missili nella notte

KIEV, 26 FEB - La Russia ha lanciato 420 droni e 39 missili contro l'Ucraina nella notte. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Negli attacchi sono state danneggiate infrastrutture energetiche, poche ore prima dell'incontro tra funzionari ucraini e statunitensi a Ginevra per i colloqui. "Ieri sera, la Russia ha nuovamente dichiarato guerra alle infrastrutture critiche e agli edifici residenziali ordinari", ha detto Zelensky, aggiungendo che decine di persone sono rimaste ferite in attacchi in otto regioni, con infrastrutture prese di mira in diverse aree, anche fuori Kiev.