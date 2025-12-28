Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Zelensky, 'molte decisioni potrebbero essere prese entro fine anno'

AA

ROMA, 28 DIC - "Questi sono alcuni dei giorni più intensi dell'anno sul piano diplomatico e molte decisioni potrebbero essere prese prima dell'inizio del nuovo anno". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le decisioni, però, "dipenderanno dai nostri partner, da coloro che aiutano l'Ucraina e da coloro che esercitano pressioni sulla Russia affinché i russi subiscano le conseguenze della loro aggressione". Il presidente ucraino ha sottolineato che "solo questa settimana" la Russia ha "lanciato oltre 2.100 droni d'attacco, circa 800 bombe aeree guidate e 94 missili di vario tipo". È importante, spiega Zelensky, che "le sanzioni contro la Russia funzionino, che vengano esercitate tutte le forme di pressione politica contro la sua aggressione". E che l'Ucraina "riceva missili di difesa aerea e che tutti noi finalizziamo le misure che porranno fine a questa guerra e garantiranno la sicurezza. Queste sono esattamente le misure di cui discuteremo oggi con i nostri partner", ha concluso il leader ucraino.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario