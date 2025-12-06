Zelensky lunedì a Londra incontrerà Starmer, Macron e Merz

ROMA, 06 DIC - Volodymyr Zelensky visiterà Downing Street lunedì per un incontro di persona con il premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Lo riporta il Guardian sottolineando che Starmer approfitterà dell'incontro con i leader di Ucraina, Francia e Germania per discutere dei colloqui in corso tra funzionari statunitensi e ucraini per la fine della guerra. I quattro leader hanno partecipato a un incontro virtuale della "coalizione dei volenterosi" circa due settimane fa, dove hanno discusso i piani per fornire una forza di peacekeeping europea da dispiegare in Ucraina in caso di cessate il fuoco.