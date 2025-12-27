Zelensky, 'l'incontro con Trump dimostra che ci sono progressi'

ROMA, 27 DIC - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il suo prossimo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump conferma "i progressi" nei negoziati tra Ucraina e Stati Uniti. Lo riporta Rbc Ucraina. "Il fatto che domani ci sarà un incontro con Trump dimostra che i progressi ci sono", ha sottolineato.