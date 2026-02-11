Zelensky, 'le elezioni solo dopo il cessate il fuoco e le garanzie'

KIEV, 11 FEB - L'Ucraina organizzerà le elezioni solo dopo un "cessate il fuoco" e l'ottenimento di "garanzie di sicurezza": lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ho parlato di elezioni molte volte: le terremo quando saranno garantite tutte le necessarie garanzie di sicurezza", ha sottolineato parlando con i giornalisti come riporta Rbc. Secondo lui, la questione delle elezioni viene sollevata "da un partner o dall'altro". L'Ucraina stessa non ha mai sollevato la questione. Ma c'è la volontà di avviare un processo del genere. "È molto semplice: stabilire un cessate il fuoco e ci saranno le elezioni. È una questione di sicurezza", ha affermato il capo di Stato ucraino. Il presidente ha chiarito che gli Stati Uniti non minacciano l'Ucraina con la revoca delle garanzie di sicurezza e non collegano questa decisione alla questione elettorale.