Zelensky, lavoriamo a una riunione dei Volenterosi il 6 in Francia

ROMA, 30 DIC - Il capo negoziatore "Rustem Umerov ha riferito dell'accordo con i consiglieri per la sicurezza nazionale della Coalizione dei Volenterosi per tenere un incontro nel prossimo futuro. Lo stiamo pianificando per il 3 gennaio in Ucraina. Poco dopo, si terranno discussioni a livello di leader: gli incontri sono necessari. Li stiamo pianificando per il 6 gennaio in Francia". Lo ha reso noto Volodymyr Zelensky su X. "Sono grato al team del Presidente Trump per la disponibilità a partecipare a tutti i formati efficaci. Oggi i nostri team sono stati in contatto e ho discusso con Rustem i nostri prossimi passi e le priorità nei negoziati".

