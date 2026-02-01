Zelensky, 'l'attacco al bus è un crimine emblematico dei russi'

ROMA, 01 FEB - "L'attacco russo di oggi a un autobus nella regione di Dnipro è un crimine, un crimine emblematico, che dimostra ancora una volta che è la Russia ad essere responsabile dell'escalation. Il male deve fermarsi". Lo afferma su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky facendo riferimento al raid delle forze russe nella regione di Dnipropetrovsk, che ha causato almeno 15 morti.