Zelensky, 'la Russia prepara un nuovo massiccio attacco, prepariamoci'

ROMA, 16 FEB - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incaricato i vertici dell'Aeronautica militare, del ministero della Difesa e di Ukrenergo di predisporre ulteriori misure di protezione alla luce delle informazioni di intelligence secondo cui la Russia starebbe preparando un nuovo massiccio attacco. "Ho incaricato - ha affermato Zelensky - il comandante dell'Aeronautica militare delle Forze armate dell'Ucraina Anatoly Kryvonozhko, il ministro della Difesa dell'Ucraina Mykhailo Fedorov e il capo di Ukrenergo Vitaly Zaichenko di predisporre le necessarie misure di protezione aggiuntive durante la giornata, tenendo conto delle informazioni di intelligence sulla preparazione di un massiccio attacco da parte della Russia".