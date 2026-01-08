Giornale di Brescia
Zelensky, 'la Russia fa la guerra al nostro popolo per spezzarci'

ROMA, 08 GEN - "Non c'è assolutamente alcuna giustificazione militare negli attacchi al settore energetico e alle infrastrutture che lasciano le persone senza elettricità e riscaldamento durante l'inverno. Questa è la guerra della Russia appositamente contro il nostro popolo, contro la vita: un tentativo di spezzare l'Ucraina". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l'attacco russo nelle regioni di Dnipro e Zaporizhzhia. "E' importante - ha aggiunto - che i nostri partner in tutto il mondo rispondano a questo deliberato tormento del nostro popolo da parte della Russia". "Ecco perché il sostegno alla nostra resilienza e tutte le forme di assistenza al nostro Stato devono funzionare a pieno regime. Le discussioni diplomatiche non possono essere un pretesto per rallentare la fornitura di sistemi e attrezzature di difesa aerea che contribuiscono a proteggere vite umane - ha insistito Zelensky -. Stiamo lavorando con i nostri partner per garantire una risposta adeguata". Il presidente ucraino ha inoltre riferito che la fornitura di energia elettrica è stata ripristinata nella regione di Zaporizhzhia, mentre "proseguono i lavori" in quella di Dnipro.

