Italia e Estero

Zelensky, la revoca delle sanzioni Usa non aiuta la pace

PARIGI, 13 MAR - La revoca delle sanzioni statunitensi "non favorisce la pace": lo denuncia Zelensky nell'incontro con il presidente francese Emanuel Macron. "Penso che la revoca, anche temporanea, delle sanzioni rafforzerebbe la posizione della Russia", ha detto il leader ucraino sostenendo che ''più la Russia ha soldi per finanziare la macchina di guerra", "più la Russia ha anche mezzi per inviare droni in Medio Oriente'' e ''destabilizzare'' ulteriormente la situazione.

