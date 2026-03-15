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Zelensky, 'Kiev riceverà e testerà nuovo sistema di difesa aerea da Parigi'

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KIEV, 15 MAR - L'Ucraina riceverà nel 2026 un nuovo sistema di difesa aerea Samp/T dalla Francia e lo testerà contro i missili balistici russi come alternativa al sistema americano Patriot. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Riceveremo un sistema quest'anno che testeremo contro le minacce balistiche", ha detto Zelensky a un gruppo di giornalisti in dichiarazioni erano sotto embargo fino a oggi. Il presidente ucraino ha aggiunto che questo è stato "l'argomento più importante" dei suoi colloqui con Emmanuel Macron a Parigi venerdì.

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