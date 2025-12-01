Giornale di Brescia
Zelensky insiste, 'discutere con Trump questioni chiave'

ROMA, 01 DIC - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato oggi, parlando all'Eliseo dopo l'incontro con Emmanuel Macron, di voler incontrare Donald Trump per discutere con lui delle "questioni chiave" del piano americano che dovrebbe mettere fine alla guerra con la Russia, definendole "abbastanza difficili". "Noi speriamo in una conversazione con il presidente degli Stati Uniti sulle questioni chiave che sono abbastanza difficili", ha detto Zelensky, citando in particolare il tema dei territori ucraini occupati dalla Russia.

