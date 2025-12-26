Zelensky, 'incontrerò Donald Trump prossimamente'

KIEV, 26 DIC - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato stamani che incontrerà presto il leader statunitense Donald Trump, nell'ambito degli sforzi per porre fine alla guerra. "Abbiamo concordato un incontro al massimo livello con il presidente Trump nel prossimo futuro. Molto può essere deciso prima del nuovo anno", ha dichiarato Zelensky sui social media. Il mediatore ucraino "Rustem Umerov ha riferito dei suoi contatti regolari con la parte americana. Non stiamo sprecando un solo giorno. Abbiamo concordato un incontro al massimo livello con il Presidente Trump nel prossimo futuro. Molto potrà essere deciso entro il nuovo anno. Gloria all'Ucraina!", ha scritto Zelensky sul suo canale Telegram, riferito dai media ucraini. Umerov, il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa, gli ha riferito dei suoi ultimi contatti con la parte americana avuti a Miami e l'Ucraina ha rivelato i 20 punti del piano di pace concordato con Washington.