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Zelensky, 'in una settimana Mosca ha perso 8mila soldati, fra morti e feriti'

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ROMA, 22 MAR - "La Russia ha intensificato la sua offensiva sul fronte grazie al miglioramento delle condizioni meteorologiche, ma le sue perdite stanno aumentando rapidamente. In soli sette giorni, il Paese aggressore ha perso, fra morti e feriti, oltre 8.000 soldati". Lo riporta Rbc-Ucraina, citando una dichiarazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Questa settimana abbiamo registrato tentativi da parte dei russi di intensificare le loro offensive, approfittando delle condizioni meteorologiche più favorevoli - aggiunge -. Di conseguenza, l'unico risultato tangibile per l'esercito russo è stato un aumento delle perdite: solo negli ultimi sette giorni, oltre 8.000 soldati russi sono stati uccisi o gravemente feriti", si legge nella dichiarazione. "Alcuni dei loro comandanti di brigata sono già stati sostituiti come punizione per aver mentito. Tuttavia, questo non aiuterà l'occupante", ha sottolineato Zelensky.

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