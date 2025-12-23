Zelensky, 'in costante contatto con gli Usa per un accordo di pace'

ROMA, 24 DIC - "L'Ucraina rimane in costante contatto con gli Stati Uniti e attende con interesse di proseguire i lavori per raggiungere un accordo di pace". Lo ha riferito, scrive Rbc-Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram . "Restiamo in costante contatto con l'America e non vediamo l'ora di proseguire i lavori. Sentiamo che l'America vuole raggiungere un accordo definitivo e collaboriamo pienamente. L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace", ha osservato il leader ucraino.