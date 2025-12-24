Zelensky, il piano Usa non prevede che l'Ucraina rinunci alla Nato

ROMA, 24 DIC - Il piano americano per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina non pretende che Kiev rinunci formalmente alla Nato. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando ai giornalisti nella capitale ucraina. "Spetta alla Nato decidere se accogliere o meno l'Ucraina tra i suoi membri. La nostra scelta è stata fatta. Abbiamo rinunciato a modificare la Costituzione ucraina per includere una clausola che stabilisca che il Paese non aderirà alla Nato", ha affermato Zelensky, riferendosi a una precedente versione redatta dagli Stati Uniti che richiedeva a Kiev un impegno giuridico a non aderire all'Alleanza atlantica, come richiesto dalla Russia. L'Ucraina organizzerà le elezioni presidenziali il prima possibile dopo la firma dell'accordo per porre fine all'invasione russa, secondo l'ultima versione del piano Usa-Ucraina, ha aggiunto Zelensky riferendo che un punto dell'ultimo documento, inviato a Mosca, recita: "L'Ucraina deve tenere le elezioni il prima possibile dopo la firma dell'accordo".