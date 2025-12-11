Zelensky, il Donetsk e Zaporizhzhia sono nodi irrisolti

KIEV, 11 DIC - La regione di Donetsk e la centrale nucleare di Zaporizhzhia sono "questioni chiave irrisolte" nei colloqui. Lo ha detto Volodymyr Zelensky. "I territori della regione di Donetsk e tutto ciò che vi è correlato, così come la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Queste sono le due questioni che continuiamo a discutere" con Washington, che ha proposto un piano a entrambe le parti per porre fine al conflitto, ha detto Zelensky ai giornalisti, compresi quelli dell'Afp.