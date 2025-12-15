Zelensky, i colloqui con gli Usa non facili ma molto produttivi

ROMA, 15 DIC - "Abbiamo avuto le nostre consultazioni con il governo americano. I colloqui sono stati importanti. Berlino ha avuto un ruolo molto importante, è al centro. I colloqui non sono stati facili, ma molto produttivi. È stato importante che abbiamo avuto molto tempo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al forum economico sull'Ucraina in corso a Berlino. "La pace deve essere giusta. La dignità della Ucraina è importante", ha aggiunto.