Zelensky, 'i colloqui ad Abu Dhabi sono stati costruttivi'

ROMA, 24 GEN - "La nostra delegazione ha presentato un rapporto, gli incontri negli Emirati Arabi si sono conclusi. Si è trattato del primo formato di questo tipo da parecchio tempo. Si è discusso molto ed è importante che le conversazioni siano state costruttive". Lo scrive Volodymyr Zelensky su X. "Le parti hanno concordato di riferire nelle capitali e di coordinare le ulteriori fasi con i leader. I rappresentanti militari hanno individuato un elenco di questioni per un possibile prossimo incontro. A condizione che vi sia la disponibilità a andare avanti - l'Ucraina lo è - si terranno altri incontri, potenzialmente già la prossima settimana".