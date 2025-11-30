Giornale di Brescia
Zelensky, 'ho parlato con Rutte, sono giorni importanti'

ROMA, 30 NOV - "Ho parlato con Mark Rutte (segretario generale della Nato) e parleremo ancora in questi giorni. Sono giorni importanti e molto può cambiare. Ci coordiniamo strettamente, e per le nostre e per le azioni di tutti i partner, saranno estremamente efficaci proprio quelle comuni, le posizioni comuni. Grazie per il supporto!" Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram.

ROMA

  3. Ricarica la pagina se necessario