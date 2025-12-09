Giornale di Brescia
Zelensky, 'ho invitato Papa Leone a visitare l'Ucraina'

ROMA, 09 DIC - "Ho invitato il Papa a visitare l'Ucraina. Questo sarà un forte segnale di sostegno per il nostro popolo". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram dopo l'incontro con il Pontefice. "L'Ucraina apprezza enormemente - afferma il leader ucraino - tutto il sostegno del Papa Leone XIV e della Santa Sede: l'assistenza umanitaria costante e la disponibilità ad ampliare la presenza delle missioni umanitarie. Ho informato il Papa del lavoro diplomatico con gli Stati Uniti per raggiungere la pace. Abbiamo parlato degli ulteriori sforzi e della mediazione del Vaticano per il ritorno dei nostri bambini, rapiti dalla Russia". "L'Ucraina apprezza enormemente - scrive Zelensky - tutto il sostegno del Papa Leone XIV e della Santa Sede: l'assistenza umanitaria costante e la disponibilità ad ampliare la presenza delle missioni umanitarie. Oggi, durante l'udienza con Sua Santità, ho ringraziato per le continue preghiere per l'Ucraina e gli ucraini, e per gli appelli a una pace giusta. Ho informato il Papa del lavoro diplomatico con gli Stati Uniti per raggiungere la pace. Abbiamo parlato degli ulteriori sforzi e della mediazione del Vaticano per il ritorno dei nostri bambini, rapiti dalla Russia. Ringrazio Sua Santità per tutti gli sforzi a sostegno dei piccoli ucraini. Sono grato per questa conversazione e per tutta l'attenzione rivolta al nostro popolo. Ho invitato il Papa a visitare l'Ucraina. Questo sarà un forte segnale di sostegno per il nostro popolo".

ROMA

