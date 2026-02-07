Zelensky, gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno

(ANSA-AFP) - KIEV, 07 FEB - Gli Stati Uniti vogliono la fine della guerra tra la Russia e l'Ucraina entro giugno. Ad affermarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli Stati Uniti, ha aggiunto il leader di Kiev, non dovrebbero comunque fare accordi sull'Ucraina senza l'Ucraina. Le delegazioni russa e ucraina saranno negli Stati Uniti la prossima settimana per ulteriori colloqui, ha aggiunto Zelensky in una conversazione con i giornalisti, riferisce un corrispondente di Ukrinform. Le delegazioni di Ucraina e Russia sono state invitate a incontrarsi in formato bilaterale, ha sottolineato, affermando che l'incontro si terrà con tutta probabilità a Miami e che l'Ucraina ha confermato la sua partecipazione. (ANSA-AFP).