Zelensky, 'gli Usa rimuoveranno gradualmente le sanzioni a Mosca'

ROMA, 24 DIC - La bozza dell'accordo per porre fine alla guerra russo-ucraina non prevede la revoca delle sanzioni contro Mosca da parte degli Stati Uniti, ma Washington intende revocarle gradualmente dopo la fine della guerra. Lo ha detto ai giornalisti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come riporta Ukrainska Pravda. "Non vediamo la revoca delle sanzioni in questo accordo tra Ucraina e Stati Uniti, ma comprendiamo che gli Usa si muoveranno verso una revoca sistematica delle sanzioni dopo la fine della guerra. E qui la domanda è quanto forti potranno essere gli europei", ha detto Zelensky.