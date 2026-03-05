Giornale di Brescia
Zelensky, gli Usa ci hanno chiesto un supporto contro i droni in Medio Oriente

ROMA, 05 MAR - "Abbiamo ricevuto una richiesta dagli Stati Uniti di supporto specifico nella protezione contro gli "shahid" (i droni iraniani, ndr) nella regione del Medio Oriente. Ho ordinato di fornire i mezzi necessari e di assicurare la presenza di specialisti ucraini, che possano garantire la sicurezza necessaria". Lo afferma il presidente ucraino Voldymyr Zelensky su telegram. "L'Ucraina aiuta i partner che contribuiscono alla nostra sicurezza e alla protezione delle vite dei nostri cittadini. Gloria all'Ucraina!", aggiunge.

ROMA

