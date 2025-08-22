Zelensky, forte esercito ucraino migliore sicurezza ma non basta

ROMA, 22 AGO - "Un esercito ucraino forte e capace è la sicurezza più affidabile per il nostro popolo. Ma abbiamo anche bisogno di solide garanzie di sicurezza da parte di tutti coloro che cercano la pace. Ogni giorno, insieme agli Stati Uniti, all'Europa e a tutti i nostri partner, lavoriamo per garantire la sicurezza". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio pubblicato su facebook. "Oggi ricorre il 1276° giorno di guerra su vasta scala - scrive Zelensky -. L'Ucraina è impegnata nella guerra contro la Russia per la sua indipendenza da più tempo di quanto chiunque al mondo si aspettasse. Questo è il risultato del patriottismo e dell'efficacia del nostro popolo... Sono grato a ciascuno di voi, a tutte le nostre forze di difesa e sicurezza, per la forza che date all'Ucraina e per ogni risultato che ottenete...L'Ucraina deve raggiungere i suoi obiettivi, e questi obiettivi sono giusti: proteggere vite umane, difendere l'indipendenza e garantire una pace dignitosa per l'Ucraina", conclude.