Zelensky, forte esercito ucraino migliore sicurezza ma non basta

epa12308663 President of Ukraine Volodymyr Zelensky participates in a Multilateral Meeting with European Leaders in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 18 August 2025. European Leaders are at the White House in support of President Zelenskyy following President Trump’s meeting with President Vladimir Putin of Russia in Anchorage, Alaska, USA, on August 15, 2025. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
AA

ROMA, 22 AGO - "Un esercito ucraino forte e capace è la sicurezza più affidabile per il nostro popolo. Ma abbiamo anche bisogno di solide garanzie di sicurezza da parte di tutti coloro che cercano la pace. Ogni giorno, insieme agli Stati Uniti, all'Europa e a tutti i nostri partner, lavoriamo per garantire la sicurezza". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio pubblicato su facebook. "Oggi ricorre il 1276° giorno di guerra su vasta scala - scrive Zelensky -. L'Ucraina è impegnata nella guerra contro la Russia per la sua indipendenza da più tempo di quanto chiunque al mondo si aspettasse. Questo è il risultato del patriottismo e dell'efficacia del nostro popolo... Sono grato a ciascuno di voi, a tutte le nostre forze di difesa e sicurezza, per la forza che date all'Ucraina e per ogni risultato che ottenete...L'Ucraina deve raggiungere i suoi obiettivi, e questi obiettivi sono giusti: proteggere vite umane, difendere l'indipendenza e garantire una pace dignitosa per l'Ucraina", conclude.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA

  3. Ricarica la pagina se necessario