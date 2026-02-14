Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Zelensky, 'Europa assente al tavolo delle trattative, è un grave errore'

AA

MONACO DI BAVIERA, 14 FEB - "L'Europa è praticamente assente al tavolo delle trattative. È un grave errore, a mio avviso". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, aggiungendo che gli ucraini "stanno cercando di coinvolgere pienamente l'Europa nel processo, in modo che i suoi interessi e la sua voce siano presi in considerazione".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MONACO DI BAVIERA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario