Zelensky, 'Europa assente al tavolo delle trattative, è un grave errore'

MONACO DI BAVIERA, 14 FEB - "L'Europa è praticamente assente al tavolo delle trattative. È un grave errore, a mio avviso". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, aggiungendo che gli ucraini "stanno cercando di coinvolgere pienamente l'Europa nel processo, in modo che i suoi interessi e la sua voce siano presi in considerazione".