Zelensky, elezioni o referendum ucraini per decidere sulla questione territoriale

(ANSA-AFP) - KIEV, 11 DIC - Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky qualsiasi potenziale compromesso territoriale dovrebbe essere deciso da un voto popolare. "Credo che il popolo ucraino risponderà a questa domanda. Che si tratti di elezioni o di un referendum, deve esserci una posizione del popolo ucraino", ha dichiarato ai giornalisti, tra cui l'Afp, durante un briefing. (ANSA-AFP).

