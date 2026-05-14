Zelensky, 'droni russi hanno colpito due volte un veicolo dell'Onu a Kherson'

ROMA, 14 MAG - 'I russi hanno attaccato due volte con droni Fpv un veicolo dell'Onu per il Coordinamento degli Affari Umanitari". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che "a bordo si trovavano il capo dell'ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari e altri otto membri del personale", ma "nessuno e rimasto ferito". L'attacco con droni da parte di Mosca è avvenuto "durante una missione umanitaria a Kherson", specifica il leader ucraino, affermando che "i russi non potevano non sapere quale veicolo stavano prendendo di mira".