Zelensky, 'dopo nuovo attacco russo cambia il lavoro dei negoziatori'

AA

ROMA, 03 FEB - "Ogni attacco russo" come quello della notte scorsa "conferma che l'atteggiamento a Mosca non è cambiato: continuano a scommettere sulla guerra e sulla distruzione dell'Ucraina, e non prendono sul serio la diplomazia. Il lavoro del nostro team negoziale verrà adattato di conseguenza". Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, alla vigilia del nuovo round di colloqui ad Abu Dhabi. "Si è trattato di un attacco deliberato contro le infrastrutture energetiche, che ha coinvolto un numero record di missili balistici", ha ribadito il leader ucraino.

ROMA

