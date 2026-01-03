Giornale di Brescia
Zelensky, 'dopo la riunione a Parigi il 6 gennaio sentiremo il team Usa'

ROMA, 03 GEN - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su X di avere "incontrato i consiglieri per la sicurezza nazionale degli Stati membri della coalizione dei volenterosi", precisando che "oggi si sono svolti tre panel con la partecipazione del team negoziale ucraino e di 18 partecipanti provenienti da diversi Paesi e istituzioni. L'attenzione principale è stata rivolta alle garanzie di sicurezza, alla ricostruzione e a un quadro di base per una vera pace". Il leader ucraino ha aggiunto che "durante il nostro incontro, abbiamo discusso tutte le bozze di documenti esistenti e analizzato in dettaglio la sequenza delle fasi: il 5 gennaio si terrà una riunione dei Capi di Stato Maggiore, seguita da una riunione a livello dei leader a Parigi il 6 gennaio. Dopo questi contatti, prevediamo un produttivo incontro congiunto con i rappresentanti degli Stati Uniti". "Ora abbiamo una nuova possibilità di porre fine a questa guerra. E siamo grati di non essere soli anche sulla via diplomatica. Ringrazio i nostri Stati partner e i loro leader per il loro costante sostegno al nostro Paese", ha sottolineato Zelensky.

ROMA

