Zelensky, 'Donbass è una questione difficile, con Mosca posizioni diverse'

ROMA, 28 DIC - "E' una questione difficile, conoscete la nostra posizione e dobbiamo rispettare la nostra legge e il nostro popolo e il territorio che controlliamo. La nostra attitudine è molto chiara" e "abbiamo posizioni diverse con la Russia". Lo ha detto Volodymyr Zelensky dopo l'incontro con Trump a Mar-a-Lago. "Il referendum è una delle chiavi, potremmo avere un referendum per ogni genere di punto del piano, oppure possiamo non usarlo. Possiamo utilizzare anche un voto del parlamento o un referendum, non importa. Se il piano sarà molto difficile per la nostra società, è la società che deve scegliere perché è la sua terra", ha aggiunto. Zelensky ha anche detto: "Abbiamo avuto una telefonata produttiva congiunta con i leader europei, compresi Nato e Ue, e abbiamo concordato che ci incontreremo nelle prossime settimane per finalizzare le questioni discusse. Abbiamo concordato con Trump che ci ospiterà forse a Washington - leader europei e la delegazione ucraina - a gennaio. L'Ucraina è pronta alla pace".

