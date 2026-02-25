Zelensky, 'domani colloqui Usa-Ucraina, trilaterale ai primi di marzo'

KIEV, 25 FEB - Il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov incontrerà domani a Ginevra l'inviato statunitense Steve Witkoff, ha annunciato Kiev, in vista dei nuovi colloqui trilaterali con la Russia previsti per l'inizio di marzo. "Domani incontrerà i negoziatori americani Witkoff e Kushner", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a un gruppo di giornalisti. Ha aggiunto che l'incontro fa parte dei "preparativi per un incontro trilaterale con la Russia, che riteniamo avrà luogo all'inizio di marzo". Il consigliere di Umerov ha dichiarato separatamente ai giornalisti che l'incontro di domani si terrà a Ginevra, che nelle scorse settimane ha ospitato colloqui con funzionari russi, ucraini e statunitensi. Altri temi all'ordine del giorno di giovedì sono gli scambi di prigionieri di guerra e un "pacchetto di prosperità" per la ricostruzione dell'Ucraina, ha detto Zelensky.