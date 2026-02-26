Giornale di Brescia
Zelensky, 'dobbiamo preparare incontro tra leader, quello sarà decisivo'

ROMA, 26 FEB - "Ho parlato con gli inviati del presidente Trump Steve Witkoff e Jared Kushner in seguito agli esiti dei loro incontri odierni con Rustem Umerov e David Arakhamia. Siamo grati al presidente per il suo impegno personale nel porre fine a questa guerra". Così su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Dobbiamo finalizzare tutto ciò che è stato realizzato finora per reali garanzie di sicurezza e preparare un incontro a livello di leader. Questo è il formato che può risolvere molte questioni - aggiunge - In fin dei conti, sono i leader a decidere le questioni chiave e quando si tratta della Russia - un regime così personalista - questo è ancora più rilevante che in altri Paesi. Ringrazio gli Stati Uniti per l'impegno nel trovare una via verso la pace".

