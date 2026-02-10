Zelensky difende Heraskevych: 'Ricorda il prezzo della nostra lotta'

(ANSA-AFP) - ROMA, 10 FEB - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha difeso l'uso, alle olimpiadi invernali, da parte del portabandiera del suo Paese, Vladislav Heraskevych, di un casco con i ritratti degli atleti uccisi in guerra, secondo quanto riportato da Afp. Heraskevych ha partecipato ad una sessione di allenamento di skeleton a Cortina lunedì indossando un casco grigio con serigrafie di diversi suoi connazionali caduti in guerra, prima che, a suo dire, gli venisse proibito di indossarlo. "Questa decisione mi spezza il cuore - ha scritto l'atleta ucraino su Instagram - . Credo che il Comitato Olimpico Internazionale stia tradendo gli atleti che facevano parte del movimento olimpico, non permettendo loro di essere onorati in un luogo in cui non potranno mai più competere". Zelensky ha elogiato l'iniziativa del suo connazionale. "Il suo casco reca i ritratti dei nostri atleti uccisi dalla Russia. Il pattinatore Dmytro Sharpar, ucciso in combattimento vicino a Bakhmut, Yevhen Malyshev, un biatleta diciannovenne ucciso dagli occupanti vicino a Kharkiv e altri atleti ucraini le cui vite sono state spezzate dalla guerra condotta dalla Russia", ha sottolineato su X. Per Zelensky, Vladislav Heraskevych "ha ricordato al mondo il prezzo della nostra lotta. Questa verità non può essere imbarazzante, inappropriata o etichettata come manifestazione politica in occasione di un evento sportivo. E questo è ciò che ricorda a tutti il ;;ruolo globale dello sport e la missione storica del movimento olimpico stesso: è tutto per la pace. L'Ucraina rimane fedele a questo. La Russia dimostra il contrario". Heraskevych ha annunciato che presenterà ricorso. La gara di skeleton maschile è in programma venerdì 13 febbraio. (ANSA-AFP).