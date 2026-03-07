Zelensky, 'dai russi intelligence all'Iran per gli attacchi contro Usa'

ROMA, 07 MAR - "Siamo tutti consapevoli dei rischi creati dagli attacchi iraniani e della conseguente necessità di difesa aerea in Medio Oriente. È importante che la protezione della vita sia garantita anche qui in Ucraina. Ancora di più, poiché riceviamo informazioni sull'assistenza russa al regime iraniano: i rapporti indicano che i russi stanno fornendo intelligence al regime iraniano per aiutarlo a pianificare gli attacchi contro gli americani". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ci sono anche prove della presenza russa nei droni 'shahed' utilizzati in Medio Oriente, sia contro i Paesi arabi che contro gli americani nella regione. Ogni fatto di questo tipo dimostra che abbiamo a che fare con regimi non solo collegati tra loro, ma che si sostengono a vicenda: il regime russo e quello iraniano. E stanno uccidendo in modo praticamente coordinato, sia qui in Europa che in Medio Oriente. Pertanto, anche la difesa deve essere coordinata. La vita in Europa e la vita in Medio Oriente meritano una protezione altrettanto efficace".