Zelensky, 'crediamo nella pace e combattiamo per lei'

ROMA, 31 DIC - "Crediamo nella pace, combattiamo e lavoriamo per questo. Buon Anno Nuovo, cari ucraini!". Lo scrive Volodymyr Zelensky in un messaggio pubblicato sul suo canale Telegram, accompagnato da una foto che lo ritrae in abiti tradizionali vicino ad un albero di Natale assieme alla moglie Olena. "Un altro anno sta per passare, caratterizzato dalla dedizione e dalla resilienza, dai principi e dal lavoro quotidiano degli ucraini" scrive. Un anno "reso possibile grazie ai nostri difensori, coloro che l'hanno difeso non solo per l'Ucraina, ma anche per tutti coloro che apprezzano la libertà e la dignità". "Andiamo avanti insieme con ciò che ci lega: l'esperienza e la memoria, la lingua madre, la speranza e la fede. Portiamo con noi la capacità di collaborare e l'umanità, qualcosa che nonostante tutto rimane", la sua conclusione.

Argomenti
ROMA

