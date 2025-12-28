Zelensky, 'con Trump parleremo della questione territoriale'

ROMA, 28 DIC - "Parleremo del piano di pace in 20 punti, il 90% del piano è stato realizzato dai noi due team" ucraino e statunitense, "credo abbiano fatto un ottimo lavoro" e discuteremo di alcuni punti, tra cui la questione territoriale. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accanto a Donald Trump al suo arrivo a Mar-a-Lago, rispondendo a una domanda sulla possibilità di concessioni territoriali.