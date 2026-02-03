Zelensky, con Rutte oggi al memoriale dei caduti a Kiev

ROMA, 03 FEB - Il segretario generale della Nato Mark Rutte è oggi a Kiev dove ha visitato con Volodymyr Zelensky il memoriale dei difensori ucraini caduti. Lo ha fatto sapere lo stesso presidente ucraino, postando su X il video della cerimonia. A Kiev è allarme aereo. Il segnale sonoro è stato sentito nella capitale ucraina proprio mentre è in corso la visita del segretario generale della Nato. Lo scrive la Afp. È stato dichiarato inoltre, scrive Ukrinform, lo stato di allerta aerea a Kiev e in diverse regioni. L'Aeronautica militare delle Forze armate dell'Ucraina ha riferito su Telegram di una "minaccia di utilizzo di armi balistiche dal nord-est".