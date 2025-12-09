Zelensky, con Meloni un colloquio eccellente, contiamo sul sostegno dell'Italia

ROMA, 09 DIC - Con la premier Giorgia Meloni "abbiamo avuto un colloquio eccellente e molto approfondito su tutti gli aspetti della situazione diplomatica. Apprezziamo il ruolo attivo dell'Italia nel generare idee concrete e definire misure per avvicinare la pace. L'ho informata sul lavoro del nostro team negoziale e stiamo coordinando i nostri sforzi diplomatici. Contiamo molto sul continuo sostegno dell'Italia: è importante per l'Ucraina". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su X. "Desidero anche esprimere la mia gratitudine per il pacchetto di assistenza energetica e per le attrezzature necessarie: è esattamente ciò che sosterrà le famiglie ucraine", ha aggiunto ringraziando l'Italia.