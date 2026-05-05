Zelensky, 'cinico attaccarci nei giorni che precedono una tregua di propaganda'

ROMA, 05 MAG - "È puro cinismo chiedere un cessate il fuoco per poi celebrare la vittoria con intenti propagandistici, mentre si continuano a effettuare attacchi missilistici e con droni ogni singolo giorno che lo precedono. La Russia potrebbe cessare il fuoco in qualsiasi momento, e questo porrebbe fine alla guerra e alle nostre reazioni. La pace è necessaria, e servono passi concreti per raggiungerla. L'Ucraina agirà di conseguenza". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando gli ultimi raid russi in Ucraina. "Ieri sera, i russi hanno attaccato le infrastrutture energetiche nella regione di Poltava. E hanno colpito di nuovo in modo particolarmente vile con un missile mentre i soccorritori del Servizio di Emergenza Statale erano già sul posto per spegnere l'incendio. Al momento, si contano decine di feriti. Purtroppo, quattro persone sono morte, tra cui due soccorritori. Si tratta dell'Eroe dell'Ucraina Viktor Kuzmenko, che era intervenuto in seguito a bombardamenti in oltre 50 occasioni, e di Dmytro Skryl, che aveva prestato servizio nel Servizio di Emergenza Statale per oltre 20 anni", ha riferito Zelensky. "I russi hanno colpito anche la regione di Kharkiv. Quattro persone sono rimaste ferite. Purtroppo, una persona è morta. Le mie condoglianze. Nella regione di Dnipro, hanno attaccato infrastrutture critiche. Tre persone sono rimaste ferite. A Pavlohrad, le linee elettriche sono state danneggiate, lasciando migliaia di famiglie senza corrente. Ci sono stati attacchi anche a Zaporizhzhia e nella regione di Kiev, dove tre persone sono rimaste ferite. Nel complesso, i principali obiettivi della Russia durante la notte sono stati le nostre infrastrutture energetiche".