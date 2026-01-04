Zelensky, 'ci prepariamo a due opzioni, diplomazia o ulteriore difesa'
AA
ROMA, 04 GEN - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina si preparerà a due opzioni: diplomazia o ulteriore difesa attiva. Lo riporta Rbc-Ucraina citando un post del capo dello Stato su Telegram. "L'Ucraina si preparerà a entrambe le opzioni per ulteriori sviluppi: la diplomazia, che noi forniamo, o un'ulteriore difesa attiva se la pressione dei partner sulla Russia si rivelerà insufficiente. L'Ucraina cerca la pace. Ma l'Ucraina non cederà la sua forza a nessuno", ha aggiunto il presidente.
