Zelensky, ci aspettiamo massicci attacchi russi a Natale'
AA
ROMA, 22 DIC - La Russia potrebbe ricorrere ad attacchi massicci contro l'Ucraina durante il periodo natalizio: lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky durante un incontro con i diplomatici, secondo quanto riporta Rbc Ukraine. Secondo il presidente i segnali provenienti dalla Russia sono una forma di intimidazione alla quale l'Ucraina risponderà rafforzando i suoi sforzi di intelligence e le difese aeree.
