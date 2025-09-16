Giornale di Brescia
++ Zelensky chiede a Trump 'posizione chiara' su fine guerra ++

epa12333807 Ukrainian President Volodymyr Zelensky addresses a press conference in Kyiv, Ukraine, 29 August 2025, amid the ongoing Russian invasion. EPA/STRINGER
LONDRA, 16 SET - Il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto a Donald Trump una "posizione chiara" per porre fine al conflitto in Ucraina. Zelensky in un'intervista a Sky News ha sottolineato la necessità di "passi decisivi" da parte del leader Usa per "intimorire" Vladimir Putin, a partire da nuove sanzioni contro la Russia, oltre a ribadire la richiesta di garanzie di sicurezza per Kiev. Si è inoltre augurato che proprio su quest'ultimo punto il premier britannico Keir Starmer possa discutere con Trump, che arriva oggi nel Regno Unito per la sua seconda visita di Stato nel Paese.

